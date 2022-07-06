Di seguito un comunicato diffuso da Pier Luigi Lopalco, consigliere regionale della Puglia (presidente gruppo misto):

Interverrò giovedì 7 luglio, alle ore 18.30, in piazza Marconi a Taranto, all’Agorà democratica dal titolo “Lo stato della fibromialgia”.

Lo farò con interesse perché si tratta di un’iniziativa su una malattia complessa, debilitante e dolorosa, ancora non opportunamente riconosciuta, che ogni anno colpisce un numero elevato di persone, soprattutto donne, e che può compromettere lo svolgimento delle comuni attività quotidiane nonché la qualità della vita di chi ne è affetto.

Obiettivo dell’incontro sarà quello di fare il punto sulle misure messe in campo a livello nazionali e regionali, oltre che dalle associazioni, perché questa sindrome abbia maggiore attenzione da parte del servizio sanitario e sia pienamente riconosciuta nei LEA (livelli essenziali di assistenza).

Il dibattito, che sarà introdotto e moderato da Ilaria Cinieri (responsabile Agorà Democratiche PD jonico), vedrà gli interventi di: Francesco Riondino (Presidente Centro Servizi Volontariato di Taranto), Cinzia Assalve (referente gruppo persone con Fibromialgia, associazione APMARR), i colleghi consiglieri regionali Michele Mazzarano e Donato Metallo, la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, la senatrice Paola Boldrini (Commissione Igiene e Sanità), il deputato Ubaldo Pagano e il senatore Antonio Misiani (commissione Bilancio e commissario del Pd Taranto).