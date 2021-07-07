Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 7 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 5.770 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 49 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.714.846 test.

244.488 sono i pazienti guariti.

2.485 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.620 così suddivisi:

95.242 nella Provincia di Bari;

25.604 nella Provincia di Bat;

19.836 nella Provincia di Brindisi;

45.184 nella Provincia di Foggia;

27.033 nella Provincia di Lecce;

39.533 nella Provincia di Taranto;

816 attribuiti a residenti fuori regione;

372 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 7.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/jraDl