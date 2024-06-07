Una pessima campagna elettorale per le europee va concludendosi. Dalla prossima mezzanotte tutti zitti. Per fortuna. In pochissimi hanno affrontato tematiche davvero di respiro europeo e qualche leader o personaggio incredibilmente in vista ha fatto a gara a chi la sparava più grossa. Da non dimenticare il cinismo esercitato nei confronti di Bari. Gravissime le dichiarazioni di ieri di Gasparri secondo cui la commissione parlamentare antimafia ha raccolto elementi significativi. Il lavoro della commissione parlamentare antimafia è segreto. Come fa a dire cose del genere Gasparri? Dell due una: o la commissione ha commesso un errore fatale, spifferare cose impossibili, o Gasparri ha detto cose che non sa.

Questo è il motivo per cui domani (dalle 15 alle 23) e domenica (dalle 7 alle 23) sarà necessario andare a votare, perché la rappresentanza nell’istituzione europea sia qualificata da un dettagliato, e non superficiale, voto della cittadinanza. La Puglia è inserita nella circoscrizione sud Italia con Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Molise e da questa circoscrizione saranno eletti sette parlamentari europei.

La maratona per il voto europeo è iniziata ieri in Olanda, prosegue oggi con Irlanda e Repubblica Ceca. Nei Paesi Bassi, stando ai sondaggi, successo della sinistra.

Con le elezioni europee si svolge anche il primo turno delle elezioni amministrative in circa 750 Comuni italiani. Fra essi 62 sono in Puglia.