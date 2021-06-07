Di Francesco Santoro:



«In pochi giorni abbiamo completato la vaccinazione dei maturandi pugliesi in tutte le province, con una adesione altissima da parte degli studenti». A darne notizia è l’assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco. La Regione, inoltre, annuncia che a partire dal 13 giugno sarà possibile prenotare la somministrazione della prima dose di siero anti-Covid per la fascia d’età compresa tra 15 e 12 anni (nati tra il 2006 e il 2009), «attraverso il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, le farmacie del sistema FarmaCup e attraverso il numero verde 800713931 attivo dal lunedì al sabato ore 8-20». L’Asl di Bari, intanto, fa sapere che domani e giovedì consentirà di anticipare l’inoculazione delle seconde dosi di AstraZeneca.