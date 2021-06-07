Un’inchiesta della procura di Bari, con l’impegno della Guardia di finanza. Risale al 2015 e si riferisce al tentativo di clan della sacra corona unita di entrare nel settore del calcioscommesse attraverso l’acquisto di una società albanese del settore.

È una delle parti dell’inchiesta giornalistica di Report, per la puntata in onda stasera alle 21 su Raitre. Una inchiesta il cui fulcro è in un documento delle autorità calcistiche internazionali in cui si fa riferimento ad operazioni illegali per due miliardi di euro, riferibili all’ambiente dei procuratori. Sedi di comodo, affari poco chiari anche con la politica e altre poco edificanti attività, all’ombra di ciò che alimenta anche la passione dei tifosi: il calciomercato.