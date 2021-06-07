rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

Inchiesta tv sul mondo dei procuratori del calcio: anche un’indagine antimafia condotta a Bari descritta nella puntata di Report Raitre, stasera

7 Giugno 2021
pallone calcio

Un’inchiesta della procura di Bari, con l’impegno della Guardia di finanza. Risale al 2015 e si riferisce al tentativo di clan della sacra corona unita di entrare nel settore del calcioscommesse attraverso l’acquisto di una società albanese del settore.

È una delle parti dell’inchiesta giornalistica di Report, per la puntata in onda stasera alle 21 su Raitre. Una inchiesta il cui fulcro è in un documento delle autorità calcistiche internazionali in cui si fa riferimento ad operazioni illegali per due miliardi di euro,  riferibili all’ambiente dei procuratori. Sedi di comodo, affari poco chiari anche con la politica e altre poco edificanti attività, all’ombra di ciò che alimenta anche la passione dei tifosi: il calciomercato.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bisceglie, accusa: un quintale e mezzo di cibo rubato alla Caritas, due arresti Obbligo di dimora per il terzo

IMG 20200109 164416

Cerignola est: esplosione nei pressi del casello autostradale Nella notte

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione