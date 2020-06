Di Francesco Santoro:

La Puglia è la meta preferita per le vacanze estive. Ad affermarlo è il Codacons, che ha diffuso delle stime sulle abitudini degli italiani. Circa il 28 per cento dei villeggianti ha scelto le località pugliesi; al secondo posto della speciale graduatoria si piazza la Sicilia col 24 per cento mentre al terzo troviamo la Sardegna col 18 per cento. Secondo l’associazione dei consumatori, solo il 51 per cento dei cittadini italiani si concederà un periodo di ferie tra giugno e settembre.

(foto: isole Tremiti, di Valerio Sorci)