Scrive Ludovico Vico, già deputato:

Covid-19 Puglia

6giugno 2020: i decessi in Puglia a causa del Coronavirus sono 522.

29maggio 2020: i decessi in Puglia a causa del Coronavirus erano 500.

In soli 8giorni (dal 29 maggio al 6 giugno) si sono registrati 22 decessi per Coronavirus in Puglia in una fase nella quale le aspettative erano “verso lo zero decessi”. Il 7 giugno i decessi erano.525.

Ho pensato: “sicuramente qualcuno proverà a spiegarci cosa sta accadendo, anche a margine del Bollettino Epidemiologico Regione Puglia”.

Non mi sembra che ciò sia accaduto!

Allora rivolgerò alcune domande alla persona più adatta per funzione e più competente per professione quale il dott. Luigi Lo Palco, Docente di Igiene all’Università di Pisa e Coordinatore per la Emergenza Epidemiologica della Regione Puglia.

Dott. Lo Palco, ci può spiegare cosa è accaduto e cosa sta accadendo?

– 522 decessi in Puglia e 22 in soli 8giorni destano molta preoccupazione sul contagio, sui focolai e sulla loro diffusione;

– possiamo conoscere la localizzazione geografica pugliese dei decessi, sarebbe un deterrente per la sicurezza, in questa fase di “liberi tutti”…”ci affidiamo alla vostra responsabilità”;

– gli ultimi 22 decessi hanno riguardato “chi” : i Ricoverati in Ospedale che alla data del 6giugno risultano essere 113 persone, oppure le 642 persone “positive” domiciliate nella propria casa alla data del 6giugno;

– come mai le Asl pugliesi sono impegnate a comunicare – ogni giorno – che si stanno svuotando gli “Hub Covid-19” per cui saremmo prossimi alle chiusure degli Hub, mentre molto meno impegnate alla sicurezza sanitaria contro il Covid-19 ed assenti totalmente nei confronti dei pugliesi che attendono le visite mediche, gli accertamenti e tutte quelle cure anche ospedaliere sospese ormai da 4mesi;

– quali sono gli strumenti di controllo del suo Coordinamento?

– quali sono le previsioni sul contenimento del contagio e sulla possibilità di nuovi focolai?

In attesa di una sua doverosa risposta.

Taranto 7giugno2020