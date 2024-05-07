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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Respinta la mozione di sfiducia a Michele Emiliano Puglia, consiglio regionale

7 Maggio 2024
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Il consiglio regionale della Puglia ha respinto la mozione dei gruppi del centrodestra. Era la mozione di sfiducia al presidente della Regione, Michele Emiliano. Diciotto voti a favore, trentuno contrari.

 

 


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