rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Sesto giorno di ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie

7 Aprile 2026
Screenshot 20260407 052713

Oggi è il sesto giorno di ricerche. Finora è stata trovata la targa ed è stato trovato un parafango. Del resto dell’auto e soprattutto del conducente Domenico Racanati non c’è traccia.

In viaggio verso Ortona il 53enne di Bisceglie giovedì mattina stava percorrendo, appunto alla guida della sua vettura, il tratto di strada statale 16 caratterizzato dal ponte sul fiume Trigno, in territorio di Monrenero di Bisaccia. Il particolare maltempo e l’impeto dell’acqua hanno provocato il crollo del ponte.

Ricerche condotte da numerosi pompieri e militari.

(immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco) 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

IMG 20200114 102646

Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo grado

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione