Oggi è il sesto giorno di ricerche. Finora è stata trovata la targa ed è stato trovato un parafango. Del resto dell’auto e soprattutto del conducente Domenico Racanati non c’è traccia.

In viaggio verso Ortona il 53enne di Bisceglie giovedì mattina stava percorrendo, appunto alla guida della sua vettura, il tratto di strada statale 16 caratterizzato dal ponte sul fiume Trigno, in territorio di Monrenero di Bisaccia. Il particolare maltempo e l’impeto dell’acqua hanno provocato il crollo del ponte.

Ricerche condotte da numerosi pompieri e militari.

(immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco)