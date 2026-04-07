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Maltempo, conseguenze: allerta arancione per Molise e parte dell’Abruzzo, gialla per zone della Puglia Protezione civile, previsioni meteo

7 Aprile 2026
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Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Molise e parte dell’Abruzzo in codice rosso per rischio idrogeologico. Parte della Puglia in allerta gialla.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “residua criticità idraulica ordinaria legata al transito dei deflussi contenuti nell’alveo del fiume Fortore.
Nonostante l’assenza di precipitazioni, permane la criticità idrogeologica ordinaria nella zona di allerta Sub-Appennino Dauno, dove potrebbero verificarsi occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologico particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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