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Frana riattivata dal maltempo: Molise, chiuso tratto di autostrada e interrotta la linea ferroviaria Pescara-Bari Possibili lesioni alla sede stradale. Sulla Napoli-Canosa sei chilometri di coda fra Candela e Lacedonia

7 Aprile 2026
Screenshot 20260407 193519

Il tratto di autostrada A14 Vasto sud-Termoli è temporaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia.

Screenshot 20260407 191613Si registrano code chilometriche (foto interna tratta da Voce di Foggia). Analogamente è interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari. Il motivo risiede in una frana, di origine piuttosto retrodatata e che si è riattivata con il maltempo dei giorni scorsi nella zona di Petacciato, basso Molise.

Controlli in corso in queste ore. Si ipotizzano lesioni alla sede stradale.

Secondo il capo della protezione civile Ciciliano ci vorranno settimane o anche più per ripristinare la situazione.

Per chi è bloccato in autostrada proveniendo da nord si ipotizza l’uscita da Vasto sud, per chi da sud si ipotizza l’uscita verso la Bifernina.

A Petacciato evacuate circa cinquanta persone dalle loro case.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Verso le 16:45, sulla A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli, si registrano 6 km di coda per un cantiere di lavori di ammodernamento, al km 120.2, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta.

 

 

 

 

 

 


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