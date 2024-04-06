Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Domenica 7 aprile alle ore 11 al Teatro Paisiello di Lecce “L’improvvisazione al pianoforte” sarà protagonista in occasione del concerto di Rosario Mastroserio, organizzato dalla Camerata Musicale Salentina nell’ambito della rassegna dei Concerti con Aperitivo.
Un appuntamento da non perdere, nel quale il pianista foggiano elaborerà “temi musicali” di Gershwin, Ellington e Piazzolla.
Proprio di quest’ultimo, Rosario Mastroserio è ritenuto un indiscusso ed attento conoscitore. Infatti, nell’ultimo ventennio il pianista ha eseguito i brani del compositore italo-argentino in tutto il mondo.
La sua scelta interpretativa offre allo spettatore una chiave di lettura articolata ed intrisa di immaginazione tale da suscitare un ampliamento della dimensione emotivo-musicale di più ampio respiro. Questa caratteristica si fonde meravigliosamente con lo spirito moderno ed innovatore del “Nuevo Tango” di Piazzolla.
Rosario Mastroserio ha studiato pianoforte con Rinalda Tassinari, Rodolfo Caporali, Malcom Frager, per poi perfezionarsi alla Chigiana di Siena con Michele Campanella. Ha studiato composizione per dedicarsi poi, nella prima fase della sua carriera, alla direzione d’orchestra (Orchestra MAV di Budapest, Filarmonica di Donesk, Filarmonica di Tirana, I Solisti Baltici, Orchestra Sinfonica del Cremlino). La sua formazione è sicuramente classica , ma è nella musica improvvisata che ha trovato la sua più forte identificazione in ambito pianistico.
E’ ritenuto a livello internazionale tra i più significativi interpreti della musica di Astor Piazzolla che ha suonato ovunque in Europa e in Nord America. Ha insegnato quale Visiting professor al Middlebury College in Vermont (Stati Uniti) ed insegna pianoforte principale presso il Conservatorio ” Piccinni ” di Bari.
Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia dell’artista.
Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.
Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.
Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.
PREZZI dei BIGLIETTI
Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12, Convenzione** e Speciale*** € 10
* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti
** CONVENZIONI: Abbonati 54^ Stagione CMS | Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Studenti e Dipendenti “Conservatorio T. Schipa” di Lecce | Iscritti agli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce.
*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone) | Allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate.
I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.
Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.
Le tariffe “Convenzioni” e “Speciale” sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.
Per l’acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 €.
CARTA DEL DOCENTE E 18APP
Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.
BIGLIETTO SOSPESO
Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.
Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.
INFO
Camerata Musicale Salentina
Via XXV Luglio 2B – Lecce
Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)
Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com
Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!