L’ennesima speranza di schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. L’Happy Casa Brindisi ospita oggi (ore 18) la Nutribullet Treviso per il campionato di pallacanestro maschile di serie A.
Calcio: in serie C girone C si disputano alcune partite tra cui Virtus Francavilla Fontana-Catania (ore 18,30); Az Picerno-Audace Cerignola, Crotone-Brindisi (ore 20,45).
Serie D girone H: fra le gare odierne Martina-Paganese, Nardò-Città di Fasano, Palmese-Manfredonia (ore 15); Team Altamura-Barletta (ore 15,30); Casarano-Città di Gallipoli, Fidelis Andria-Bitonto, Gravina in Puglia-Matera (ore 16).