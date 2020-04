Mascherine, tute e non solo. Anche altre attrezzature sanitarie per il contrasto al corona virus, nel carico da 50 tonnellate consegnato oggi in aeroporto di Bari.

Materiale acquistato dalla Regione Puglia, fornitura dalla Cina. L’aereo cargo dell’Ethiopian partito la scorsa notte è arrivato a Bari nel pomeriggio, ad accoglierlo il governatore Michele Emiliano.