Operazione della Guardia di finanza, comandi di Bari e Trapani, tra la Puglia e la Sicilia. Sequestro di 382 tonnellate di sementi di frumento e grano per ipotesi di mancante certificazione.
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