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Frumento e grano: sequestro di 382 tonnellate fra Puglia e Sicilia Guardia di finanza

7 Marzo 2023
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Operazione della Guardia di finanza, comandi di Bari e Trapani, tra la Puglia e la Sicilia. Sequestro di 382 tonnellate di sementi di frumento e grano per ipotesi di mancante certificazione.

 

 

 

 

 

 

 

 


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