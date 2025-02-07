Fra le zone d’Italia oggi in allerta maltempo (immaginedi home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) alcune sono pugliesi.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici-diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio, sul resto della regione, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.