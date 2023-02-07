Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 160
Provincia di Bat: 23
Provincia di Brindisi: 40
Provincia di Foggia: 40
Provincia di Lecce: 102
Provincia di Taranto: 53
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 1
15.093
Persone attualmente positive
183
Persone ricoverate in area non critica
5
Persone in terapia intensiva
1.597.844
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.525
Provincia di Bat: 135.814
Provincia di Brindisi: 155.317
Provincia di Foggia: 225.724
Provincia di Lecce: 345.290
Provincia di Taranto: 218.368
Residenti fuori regione: 17.111
Provincia in definizione: 5.377