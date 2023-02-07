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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1622526 positivi a test corona virus, incremento di 423 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 febbraio 2023

423

Nuovi casi

8.021

Test giornalieri

11

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 160
Provincia di Bat: 23
Provincia di Brindisi: 40
Provincia di Foggia: 40
Provincia di Lecce: 102
Provincia di Taranto: 53
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 1
15.093

Persone attualmente positive

183

Persone ricoverate in area non critica

5

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.622.526

Casi totali

13.720.068

Test eseguiti

1.597.844

Persone guarite

9.589

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.525
Provincia di Bat: 135.814
Provincia di Brindisi: 155.317
Provincia di Foggia: 225.724
Provincia di Lecce: 345.290
Provincia di Taranto: 218.368
Residenti fuori regione: 17.111
Provincia in definizione: 5.377

 

 

 

 

 

 

 

 


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