I primi cinque estratti:

T 270462 – venduto a Roma – 5 milioni di euro

E 334755 – venduto a Ciampino (Roma) – 2,5 milioni di euro

L 430243 – venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia) – 2 milioni di euro

D 019458- venduto a Jerzu (Nuoro) – 1,5 milioni di euro

Q 331024 – venduto ad Albano Laziale (Roma) – 1 milione di euro

Durante la trasmissione tv “Affari tuoi” ieri sera su Raiuno è stato estratto anche un premio speciale da trecentomila euro: biglietto M291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno).

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Di seguito un comunicato diffuso da Agipro:

01.240 tagliandi contro i 358.560 del 2024. Come riportato da Agipronews, Bari si conferma leader tra le province, con 129.220 biglietti (+8,9). Gran colpo per le vendite a Foggia con +20,8% su base annua, corrispondente a 91.560 tagliandi. Sul podio regionale anche Lecce a quota 69.120 (+10,7%). Risultato molto buono anche nella provincia di Barletta-Andria-Trani con 42.940 biglietti (+11,6%). Seguono Taranto con 37.910 (+9,4%) e Brindisi a 30.490 (+6,6%).

A livello nazionale, continua Agipronews, sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

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Fra i premi delle categorie minori, undici riguardano la Puglia. In realtà per le province Bat, Brindisi e Taranto non c’è nulla. Più fortunato degli altri il paese di Gioia del Colle: un premio da centomila euro, uno da ventimila.

legenda: l’ufficialità è data solo dalla pubblicazione nel sito Adm

premi seconda categoria lotteria Italia 2026

premi terza categoria lotteria Italia 2026

premi quarta categoria lotteria Italia 2026