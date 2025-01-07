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Torremaggiore: con la befana del vigile conclusa la serie di eventi natalizi Ieri

7 Gennaio 2025
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Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore:

Abbiamo concluso con grande orgoglio uno straordinario cartellone di eventi natalizi che ha visto il suo momento finale nel grande successo della “Befana del Vigile”.
L’entusiasmo di tantissime famiglie, bambini e migliaia di turisti e visitatori, giunti a Torremaggiore da tutta la provincia, ha reso queste festività indimenticabili, dimostrando ancora una volta il valore delle nostre tradizioni e della nostra capacità di fare comunità.
Il centro storico si è animato come mai prima, sin dall’8 dicembre, ravvivato dalla presenza di tanti giovani e di torremaggioresi fuori sede che, tornati in occasione delle feste, ci hanno arricchito con il loro affetto e la loro energia.
Un sentito ringraziamento va alla Pro Loco Torremaggiore “Peppino Barbieri”, a Puglia Culture, a tutte le attività commerciali, alle associazioni locali e ai tanti volontari che hanno reso possibile un programma così ricco e coinvolgente. Un grazie speciale anche alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Confcommercio, al Comitato di San Severo-Torremaggiore della Croce Rossa Italiana, all’Associazione Madre della Carità della Casa di Riposo Sacro Cuore e agli artisti che hanno regalato gioia e momenti unici ai più piccoli e alle loro famiglie.
Torremaggiore ha dimostrato di essere una Città viva, accogliente e capace di attrarre persone e cultura. Proseguiamo con determinazione su questa strada, per valorizzare sempre di più la nostra comunità e il nostro territorio.
Ancora buon anno a tutti!


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