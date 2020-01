Di seguito il comunicato:

Angela Avarello, 50 anni, brillante artigiana creativa di Ginosa di Puglia, ha letteralmente trasformato la sua vita con una scelta coraggiosa e controcorrente: ha smesso di tenere i piedi per terra per dare spazio al suo talento e alla sua creatività attraverso il web.

Angela crea su commissione bambole in gomma crepla fatte a mano, riproducendo con uno stile particolare il personaggio gommoso che le viene chiesto di modellare.

È brava, e le richieste aumentano. Ma i prodotti fatti a mano portano via molto tempo. Per questo, non riesce mai a far quadrare i conti, come la gran parte degli artigiani delle regioni del sud.

Ma il destino l’aiuta. Succede qualcosa: alcune clienti, infatti, le chiedono di sapere come si costruiscono quelle bambole. Vogliono imparare il mestiere. E sono disposte a pagare per avere quel tipo di know how.

A questo punto Angela capisce che forse si trova di fronte a una svolta. Una svolta che può trasformare il suo talento nel creare bambole fatte a mano in una professione più profittevole. Comincia a pensare di sviluppare delle guide, dei tutorial o persino dei video corsi da vendere online.

Ma in che modo? Questa domanda, a cui molti in Italia non sanno darsi ancora una risposta, la porta a conoscere Carlo D’Angiò, un coach noto nell’ambiente per aiutare gli ultraquarantenni in difficoltà che vogliono cambiare il proprio sistema di vita e di lavoro, tramite Phoenix, un programma a loro dedicato.

Angela segue Carlo per circa un anno, e si fa aiutare a mettere in piedi il suo progetto con il suo portale. E a giugno del 2019 lancia sul web Tuts, il suo corso completo, unico in Italia, su come creare bambole di gomma crepla.

Ed è subito boom. In meno di una settimana ha più di 1.600 persone che la seguono. In centinaia comprano il suo corso e il suo Messenger diventa infuocato. Angela per seguire tutti crea un gruppo di supporto per ottimizzare la comunicazione e gestire quella valanga di richieste che oramai riceve ogni giorno da giugno a questa parte.

Ad oggi Angela, in poco più di 6 mesi ha più di 12.000 persone che la seguono quotidianamente.

E sulla sua pagina Facebook qualche giorno fa ha scritto: “Per me il 2019 è stato un anno di grandi cambiamenti. Ho intrapreso la strada del mio lavoro online”.

Spesso ci si domanda se a 50 anni sia ancora possibile rimettersi in gioco con efficacia, soprattutto dopo i 50 anni. Angela l’ha fatto, con intelligenza, e la sua vita è cambiata proprio a 50 anni, grazie al web.