Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 06 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 666
Provincia di Bat: 154
Provincia di Brindisi: 269
Provincia di Foggia: 338
Provincia di Lecce: 901
Provincia di Taranto: 341
Residenti fuori regione: 22
Provincia in definizione: 8
17.005
Persone attualmente positive
249
Persone ricoverate in area non critica
14
Persone in terapia intensiva
1.538.469
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 502.121
Provincia di Bat: 132.059
Provincia di Brindisi: 149.560
Provincia di Foggia: 218.376
Provincia di Lecce: 329.962
Provincia di Taranto: 211.008
Residenti fuori regione: 16.431
Provincia in definizione: 5.260