rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Puglia: 1564777 positivi a test corona virus, incremento di 2699 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

6 Dicembre 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 06 dicembre 2022

2.699

Nuovi casi

6.776

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 666
Provincia di Bat: 154
Provincia di Brindisi: 269
Provincia di Foggia: 338
Provincia di Lecce: 901
Provincia di Taranto: 341
Residenti fuori regione: 22
Provincia in definizione: 8
17.005

Persone attualmente positive

249

Persone ricoverate in area non critica

14

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.564.777

Casi totali

13.287.791

Test eseguiti

1.538.469

Persone guarite

9.303

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 502.121
Provincia di Bat: 132.059
Provincia di Brindisi: 149.560
Provincia di Foggia: 218.376
Provincia di Lecce: 329.962
Provincia di Taranto: 211.008
Residenti fuori regione: 16.431
Provincia in definizione: 5.260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 2026 05 06 alle 15.53.07

“Felicità”, girata a Polignano a Mare la nuova serie tv polacca Sarà in onda su Telewizjapolska

FB IMG 1778079600553

Morte di Evaristo Beccalossi, che giocò nel Barletta "Tanto caro alla nostra comunità"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione