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Plastic-Puglia assume nuovo personale Monopoli

6 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:

Il Gruppo industriale Plastic-Puglia, leader mondiale nel settore dell’irrigazione a goccia, assume nuovo personale da impiegare nel complesso produttivo di Viale Aldo Moro 31, in Monopoli (BA).

In particolare, è alla ricerca di elettromeccanici, meccanici, elettricisti, elettromeccanici industriali, preferibilmente diplomati, da inserire subito in organico. L’età dei candidati dovrà essere tra i 20 e i 35 anni.

Gli interessati possono inviare il loro curriculum con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo mail: info@plasticpuglia.com. Per informazioni: 080802122.


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