Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:
Il Gruppo industriale Plastic-Puglia, leader mondiale nel settore dell’irrigazione a goccia, assume nuovo personale da impiegare nel complesso produttivo di Viale Aldo Moro 31, in Monopoli (BA).
In particolare, è alla ricerca di elettromeccanici, meccanici, elettricisti, elettromeccanici industriali, preferibilmente diplomati, da inserire subito in organico. L’età dei candidati dovrà essere tra i 20 e i 35 anni.
Gli interessati possono inviare il loro curriculum con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo mail: info@plasticpuglia.com. Per informazioni: 080802122.