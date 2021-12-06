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Puglia: 281151 positivi a test corona virus, incremento di 187 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

6 Dicembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 06 dicembre 2021

187

Nuovi casi

17.045

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 23
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 13
Provincia di Foggia: 109
Provincia di Lecce: 32
Provincia di Taranto: 3
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 2
4.632

Persone attualmente positive

137

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

281.151

Casi totali

4.904.805

Test eseguiti

269.619

Persone guarite

6.900

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.540
Provincia di Bat: 28.853
Provincia di Brindisi: 22.450
Provincia di Foggia: 50.168
Provincia di Lecce: 33.423
Provincia di Taranto: 43.113
Residenti fuori regione: 1.059
Provincia in definizione: 545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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