Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 06 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 23
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 13
Provincia di Foggia: 109
Provincia di Lecce: 32
Provincia di Taranto: 3
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 2
4.632
Persone attualmente positive
137
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.540
Provincia di Bat: 28.853
Provincia di Brindisi: 22.450
Provincia di Foggia: 50.168
Provincia di Lecce: 33.423
Provincia di Taranto: 43.113
Residenti fuori regione: 1.059
Provincia in definizione: 545