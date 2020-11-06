Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 6 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 7.728 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 946 casi positivi: 259 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 97 nella provincia BAT, 291 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 83 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 15 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 594.530 test.

7.450 sono i pazienti guariti.

15.629 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 23.881, così suddivisi:

9.669 nella Provincia di Bari;

2.579 nella Provincia di Bat;

1.687 nella Provincia di Brindisi;

5.718 nella Provincia di Foggia;

1.697 nella Provincia di Lecce;

2.365 nella Provincia di Taranto;

166 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6.11.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/qxRs1