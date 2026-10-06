Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

La Guardia di Finanza ha concluso, al largo delle coste brindisine, un’altra importante

operazione che ha permesso di sequestrare un grosso carico di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di segnalazione di un aereo impiegato dalla Marina Militare in attività

di pattugliamento del mare adriatico, un’unità navale del Reparto Operativo Aeronavale di

Bari – Sezione Operativa Navale di Brindisi, impiegata in compiti di Polizia del Mare, ha

localizzato e, dopo un breve inseguimento, fermato un’imbarcazione a poche miglia dalla

costa. La tipologia del mezzo e l’insolita posizione, da subito hanno insospettito i finanzieri

che saliti a bordo hanno rinvenuto, occultati in un sottofondo, numerosi involucri cellophanati

di varie dimensioni per un totale di 546 kg. di marijuana e 17 kg di hashish che al mercato

clandestino avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro.

Il natante utilizzato per l’illecito traffico, uno scafo in vetroresina di circa 6 metri, con un

potente fuoribordo, è stato sottoposto a sequestro, mentre lo scafista, un trentunenne di

nazionalità albanese, è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e

posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

L’operazione aeronavale portata a termine nella giornata di sabato, conferma l’efficacia del

dispositivo di presidio marittimo messo in atto dalla Guardia di Finanza quale “polizia del

mare”, a contrasto dei traffici illeciti rivolti verso i confini nazionali e dell’Unione Europea.

La perfetta sinergia tra la componente aeronavale del Corpo, gli assetti Frontex, della

Marina Militare e i Reparti territoriali delle Fiamme Gialle, nonché la stabile e consolidata

collaborazione con le Autorità di Polizia albanesi, per il tramite del Nucleo di Frontiera

Marittima della Guardia di Finanza di stanza a Durazzo, sta consentendo, grazie anche ai

proficui rapporti di collaborazione con le varie Procure della Repubblica, di contrastare

efficacemente i sodalizi criminali che gestiscono il traffico internazionale di sostanze

stupefacen