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Lucera: stasera “Io sono Capitale di Puglia. Galà della cultura” Anfiteatro Augusteo

6 Settembre 2025
Locandina Galà Cultura

Di seguito il comunicato:

Saranno 16 gli artisti, musicisti, operatori della cultura, innovatori e giornalisti protagonisti del Premio Io sono Capitale di Puglia. Galà della cultura”, in programma sabato 6 settembre allAnfiteatro Augusteo di Lucera a partire dalle ore 20.30.

In occasione della serata è prevista la prima esecuzione assoluta della produzione musicale originale Crocevia di popoli e culture: il grande battito“, ispirata dalla vision di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025 e curata dal Maestro Mario Rucci. Il brano sarà eseguito dallOrchestra sinfonica ICO Suoni del Sud diretta dal Maestro Giuseppe Padalino e dalla Corale Santa Cecilia don Eduardo Di Giovine diretta dal Maestro Michele Ieluzzi.

Ecco lelenco completo dei premiati delledizione 2025:

–  Cinema e Tv: Bianca Guaccero

–  Cinema: Pippo Mezzapesa

–  Teatro: Gianfranco BerardiCosimo Damiano Damato

–  Danza: Elisa Barucchieri

–  Letteratura: Livio Muci (Besa edizioni), Giovanni Turi (Terrarossa edizioni)

–  Musica: Mario RucciIco Suoni del SudAntonio CiaccaMelos Orchestra

–  Arte/Pittura/Scultura: Tony Cassanelli, Salvatore Lovaglio

–  Giornalismo: Mario Prignano, Giacinto Pinto

–  Innovazione: Fabio Viola

Questo è lelenco di chi consegnerà i premi:

–  Viviana Matrangola, assessore alla Cultura della Regione Puglia

–  Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia

–  Paolo Ponzio, Presidente di Puglia culture

–  Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia

–  Silvia Pellegrini, direttrice Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia

–  Rocco de Franchi, responsabile Comunicazione istituzionale della Regione Puglia

–  Antonio Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia

–  Tony Matarrelli, sindaco di Mesagne, Capitale Cultura Puglia 2023

–  Pierpaolo dArienzo, sindaco di Monte SantAngelo, Capitale Cultura Puglia 2024

–  Anita Guarnieri, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia

–  Giuseppe Pitta, Sindaco di Lucera, Capitale Cultura Puglia 2025

–  Maria Angela Battista, assessora alla Cultura e Turismo della Città di Lucera

–  Pasquale Gatta, coordinatore di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025)

A presentare la serata sarà Stefania BenincasoLevento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook istituzionali di Regione Puglia e Lucera Capitale Cultura Puglia 2025.

Il premio. Quella lucerina è la seconda edizione del premio che celebra i talenti culturali pugliesi. Promosso dalla Capitale della Cultura della Puglia, la Regione Puglia e Puglia Culture, il Galà rende omaggio ad artisti, autori e protagonisti che con la loro creatività – nella musica, nel teatro, nel cinema, nelle arti visive, nella letteratura, nel giornalismo – contribuiscono a raccontare e valorizzare lanima culturale della nostra terra. Un riconoscimento che diventa festa, incontro e orgoglio di comunità e territorio.

La storia. A settembre 2024, a Monte SantAngelo, Capitale della cultura della Puglia 2024, nasce il Galà della cultura regionale. Con la prima edizione sono stati premiati: Renzo Arbore, Ettore Bassi, Carmine Padula, Pasquale Stafano e Gianni Iorio, Mario Perrotta, Davide Grittani, Nicola Genco, Giovannangelo de Gennaro, i Radiodervish, la Fondazione Le Costantine, Gianna Fratta, Licia Lanera, Paolo Sassanelli, la Fondazione Paolo Grassi (Festival della Valle dItria) e l’Orchestra della Notte della Taranta.


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