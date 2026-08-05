Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Al via il Taranto Beer Fest, la più importante manifestazione di questo tipo sul territorio, che anche quest’anno proporrà, da giovedì 6 a domenica 9 agosto, quattro serate all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento e, soprattutto, della birra di qualità!

Per la prima volta il Taranto Beer Fest si terrà al Piazzale “Federico Fellini”, alle spalle della Concattedrale “Gran Madre di Dio”, con due ingressi: uno da Via Monsignor Blandamura, in prossimità dell’Asilo Santa da Rita da Cascia, unico ingresso per disabili, e uno direttamente dal Parco Archeologico delle Mure Greche, l’area dove si tiene il Concertone del Primo Maggio.

Anche quest’anno l’ingresso al Taranto Beer Fest sarà completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione o altro, una precisa scelta di “cultura democratica” dell’organizzazione, per consentire a tutti, soprattutto alle famiglie, di fruire di questa occasione di convivialità e socialità senza alcun tipo di “barriera”, anche sociale ed economica: tutti potranno godere degli spettacoli per i bambini, dei concerti, dei DJ set serali, delle attrazioni e delle aree di intrattenimento per i più piccini, tutto totalmente gratuito per tutti!

L’area del Taranto Beer Fest sarà pienamente accessibile a tutti, anche a coloro che vivono una disabilità di qualsiasi tipo, anche motoria; per la prima volta, inoltre, ci sarà una casetta nursery con il fasciatoio per cambiare i panni ai bambini e la privacy per allattarli.

Nella sola prima serata – giovedì 6 agosto con l’apertura delle porte alle 19.00 – ci sarà il nuovo “Aperibeer” che, con un prezzo contenuto, permetterà a tutti di ammirare il tramonto gustando la prima birra della serata!

A seguire – alle ore 20.30 circa – sul grande palco del Taranto Beer Fest ci sarà lo spettacolo “Cantastorie di Encanto” dedicato” ai più piccoli; nel prosieguo della serata per i bambini ci saranno poi tanti giochi e intrattenimento, con i laboratori creativi, i ‘truccabimbi’, le gigantesche bolle di sapone, il mangiafuoco, i cantastorie, le mascotte Disney, gli artisti di strada, le altissime farfalle luminose sui trampoli e tanto altro ancora!

Nel proseguimento della serata per i più grandi ci sarà l’irresistibile concerto dei Terraròss, il gruppo simbolo della riscoperta delle radici meridionali attraverso la musica e la danza, che, con tamburelli, castagnette e voci potenti, porteranno sul palco del Taranto Beer Fest la forza della cultura popolare pugliese, fatta di storie, suoni e passione. Perché ogni live dei Terraròss è energia pura che coinvolge il pubblico con Tarantelle, Pizziche e Tammurriate, i brani musicali della tradizione pugliese e dell’area del Mediterraneo che i Terraròss hanno saputo reinterpretare e riarrangiare mirabilmente in chiave moderna, mantenendo intatto tutto il loro antico fascino ancestrale.

La serata, presentata da Claudia Del Popolo, sarà conclusa dal coinvolgente DJset di Battieu & Lady Jenny Voice, nel rispetto delle ordinanze comunali per la tutela della quiete pubblica.

Anche la nuova location al “Piazzale Federico Fellini” consentirà a tutti i visitatori di assistere agli spettacoli che si terranno sul grande palco del Taranto Beer Fest, anche a coloro che decideranno di consumare comodamente seduti ai tavoli della grande area food & beverage con circa 1.000 posti a sedere.

Anche quest’anno al Taranto Beer Fest ci saranno tantissimi stand gastronomici in grado di soddisfare i palati più esigenti con braceria, panini gourmet, friggitoria di mare, “panzerotteria” e pizzeria.

Oltre a due “box bar” che proporranno altri tipi di bevande, la protagonista assoluta sarà ovviamente la birra, con la possibilità di degustare circa 50 tipi di birra, nazionali e internazionali, di cui 45 alla spina, anche gluten free e no alcol.

L’acquisto agli stand food & beverage sarà possibile solo con token che potranno essere acquistati con contanti o mediante Pos alle casse all’interno della manifestazione.

Nell’ottica della piena inclusione, inoltre, quest’anno per la prima volta ci sarà anche uno stand curato dall’Associazione Italiana Celiachia Puglia Aps presso cui sarà possibile consumare pietanze “gluten free” e ricevere materiale informativo sulla celiachia.

Taranto Beer Fest 2026 è ideato dall’imprenditore Filiberto Fiorino ed è organizzato da Athena Aps, in collaborazione con Fiorino Srl di Filiberto Fiorino e con Buy&Go drinks food and more, due aziende di San Giorgio Jonio, e con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto e del Centro Commerciale Porte dello Jonio gestito da Nhood.

Taranto Beer Fest 2026 è organizzato in collaborazione con Mister Sorriso – Volontari della Gioia, la Fabrìque Vanità dal Mondo, Angelo Labriola Parrucchieri, TuttoNegozio A.M.G. Srl, Associazione “Noi per Voi”, AIC Associazione Italiana Celiachia Puglia Aps e Massimo Animazione – ADSC Aps Ets Telos.

Partner tecnici sono Assicurazioni Generali e Service Plus di Marino Albano; sostengono Taranto Beer Fest 2026 ABInBEV, Birra Peroni 1846, Coca-Cola original taste, Campari, InterBrau, Heineken e Tassoni.