Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria:

Prosegue senza sosta il trend di crescita della linea ferroviaria che collega la rete di Ferrotramviaria all’Aeroporto di Bari. Nel mese di luglio sono stati registrati quasi 135 mila viaggiatori, contro i circa 97 mila dello stesso periodo dello scorso anno, con un incremento di circa il 40%, il dato più alto mai registrato per il mese di luglio.

Un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale del collegamento ferroviario aeroportuale come infrastruttura strategica per la mobilità del territorio, in grado di offrire un servizio efficiente, sostenibile e sempre più apprezzato da cittadini e turisti.

I primi giorni di agosto stanno già facendo registrare affluenze particolarmente elevate, lasciando prevedere un’ulteriore crescita nel corso delle prossime settimane e confermando la forte domanda di mobilità da e per lo scalo barese.

Questo importante risultato è frutto anche della proficua e costante collaborazione sviluppata negli anni con Aeroporti di Puglia, con cui Ferrotramviaria continua a lavorare in piena sinergia per migliorare l’accessibilità allo scalo e offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più integrata, contribuendo alla crescita del sistema aeroportuale e dell’intero territorio pugliese.