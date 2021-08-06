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Regione Puglia: pluralismo ed innovazione dell’informazione, bando per progetti Scadenza 6 settembre

6 Agosto 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Con la Legge Regionale n. 3 del 07 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” e il Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019 di attuazione della Legge, la Regione Puglia sostiene iniziative e interventi a sostegno del pluralismo e dell’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale.
In attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2021 e della Legge, la Regione Puglia ha pubblicato un avviso per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento.
Le candidature delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento riguardano:

  • interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore ovvero assunzioni di nuovo personale, stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, privilegiando le iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche, iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico;
  • produzionediffusione di speciali radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su base locale, produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente dedicati alla diffusione delle opportunità del POR Puglia e delle altre misure regionali a sostegno del tessuto socio-economico regionale.

Presentazione della domanda
I soggetti interessati possono presentare istanza alla Struttura Speciale “Comunicazione istituzionale”.

Per partecipare alla procedura è necessario:

  • compilare la domanda di partecipazione allegata al bando e debitamente compilata;
  • inoltrare la domanda firmata digitalmente esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12.00 del 6 settembre 2021.

Il Responsabile Unico del procedimento è il funzionario della Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale” Michele Sabatella, P.O. Supporto alla Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia.

Contatti
e-mail: m.sabatella@regione.puglia.it

Consulta tutte le informazioni e scarica la domanda di partecipazione nell’Atto dirigenziale n. 142/DIR/2021/00287 del 3 agosto 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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