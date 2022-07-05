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Premio pugliese dell’anno a Triggiano: riconoscimenti a Marmone-Schiavarelli e Mauro Dalsogno I due attori e lo speaker radiofonico

6 Luglio 2022
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Di seguito il comunicato:

Torna a Triggiano uno degli eventi più attesi del cartellone estivo, il “Premio Pugliese dell’anno”, l’evento che celebra e premia le personalità che si sono contraddistinte in diversi ambiti culturali – e non solo -della nostra regione. L’evento ideato dall’associazione I Comisastri, presieduta da Francesco Veronico, con il patrocinio dal Comune di Triggiano dal sindaco Antonio Donatelli e dall’assessore Angela Finamore, rientra negli eventi di spicco del cartellone estivo triggianese. Conducono Piero Bagnardi, Giuseppe Cocchiara e Francesco Susca, tra i diversi premiati lo speaker di punta di Radionorba Mauro Dalsogno, e la storica coppia comica Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli. Il duo comico protagonisti delle diverse stagioni della sitcom “Catene” programma cult tutt’oggi in onda con successo. Infatti durante la serata, Marmone e Schiavarelli faranno un’  incursione nelle vesti di Pasqua Catacchio e la divertente suocera, la nonnina divenuta negli anni una vera e propria maschera del teatro e tv meridionale.
La lunghissima carriera non è solo televisione, ma anche cinema come non citare il film “La capagira” o il più recente “Focaccia Blues” e teatro con la creazione della compagnia Anonima GR, che porta in scena da decenni diverse commedie riscuotendo successo ovunque. Oltre loro tra i premiati anche Annalisa Calia per i giovani nel mondo del cinema, Raffaella Ligorio giovane modella, Mery Ceo giovane youtuber  e il gruppo Colori dell’olio. Appuntamento sabato 9 luglio alle ore 20:00 presso il teatro della Casa della Cultura Rocco Dicillo a Triggiano, con ingresso libero.

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