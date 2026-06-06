Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Regione Puglia potrà contare nei prossimi tre anni su una flotta di due elicotteri per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi e per ulteriori attività di protezione civile durante i periodi a maggior rischio di combustione, così da garantire una copertura tempestiva, capillare ed efficiente sul territorio. È stato firmato dalla Sezione Protezione civile regionale il contratto di aggiudicazione del servizio triennale di lavoro aereo per mezzo di elicotteri con l’impresa Eliossola srl.

Una firma che arriva in un momento cruciale della lotta agli incendi boschivi e di vegetazione per la nostra Regione, in quanto già da qualche settimana si registrano roghi e situazioni di grave rischio in diverse zone e dal 15 giugno avrà inizio, fino al 15 settembre, il periodo di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, come da Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 299/2026.

Tale aggiudicazione è frutto del lavoro della Sezione Protezione civile regionale, guidata dalla dirigente Barbara Valenzano, e del Dipartimento, diretto da Nicola Lopane, dopo che negli anni scorsi la Puglia ha potuto usufruire solo dei velivoli antincendio di Stato.

“La firma di questo contratto è importante per la tutela dell’ambiente e di chi vive la nostra regione d’estate – ha detto l’assessora con delega alla Gestione delle emergenze, Debora Ciliento -. La presenza sul territorio di elicotteri antincendio assicurerà un pronto intervento a supporto del lavoro a terra di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari di protezione civile, così da arginare il prima possibile situazioni di pericolo che purtroppo possono sfociare in vere e proprie tragedie. Si aggiunge così un ulteriore tassello che renderà la campagna antincendio boschivo della Protezione civile regionale ancora più efficiente ed efficace per affrontare la calda estate pugliese e i rischi determinati non solo dalle alte temperature ma, troppo spesso, dall’azione di malintenzionati piromani.”

Il contratto prevede lo schieramento fisso e continuativo dei due elicotteri, ciascuno per un periodo di settanta giorni tra i mesi di giugno e settembre, cioè il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. I velivoli avranno come basi operative l’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e l’Aeroporto “Marcello Arlotta” di Grottaglie, anche se l’operatore economico manterrà presso le proprie basi presidi mobili di carburante e scorte minime fisse per massimizzare l’autonomia dei velivoli e ridurre i tempi di volo necessari ai rifornimenti intermedi. Ogni pianificazione di volo e intervento sul territorio sarà gestito in stretta cooperazione tra le strutture di comando regionali e i presidi logistici distribuiti sul territorio e si dovrà integrare con il coordinamento logistico dei velivoli antincendio di Stato, così da ottimizzare la sinergia d’azione complessiva.

La prontezza operativa e l’immediata attivabilità dei velivoli aerei, a supporto delle squadre d’intervento a terra, sarà assicurata da una reperibilità costante degli equipaggi. Durante la campagna estiva antincendio boschivo, infatti, ciascuna base deve garantire la piena operatività per una fascia giornaliera minima di dieci ore, pianificata dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione civile Puglia all’interno delle effemeridi aeronautiche. Nella fascia di presidio ordinario, l’ordine di decollo immediato deve essere eseguito entro quindici minuti dalla chiamata della Sala operativa; al di fuori della fascia di presidio ordinario, ma sempre entro i limiti del volo consentito, il tempo massimo per il decollo è fissato in quaranta minuti. I piloti e i tecnici di manutenzione di linea assegnati al servizio, in regola con le certificazioni ENAC e provvisti di qualifiche specifiche per le attività di elicooperazione in ambito A.I.B. (antincendio boschivo), sono vincolati da un patto di esclusività per l’intera durata della stagione critica, garantendo continuità e stabilità alle operazioni di soccorso della Regione Puglia.