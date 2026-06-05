Di seguito un comunicato diffuso da Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore:

Apprendo con interesse della realizzazione del film dedicato alla figura di Federico II di Svevia, ‘La Meraviglia del Mondo’, del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e co-produttore l’attore Riccardo Scamarcio. Tuttavia non posso non evidenziare con rammarico l’assenza della Capitanata e soprattutto di Castelfiorentino, in agro di Torremaggiore, luogo in cui l’Imperatore morì il 13 dicembre del 1250.

Il film, che intende raccontare Federico II come un uomo del 1200 capace di trovare soluzioni a questioni che ancora oggi sembrano insormontabili, rischia però di risultare incompleto senza il riferimento ai luoghi simbolo della presenza federiciana in Capitanata.

Penso a Castelfiorentino nel territorio di Torremaggiore, al Castello di Lucera, al Palazzo Imperiale di Foggia, a Castelpagano ad Apricena e al Castello di Monte Sant’Angelo: siti che rappresentano una parte fondamentale della storia e dell’eredità culturale dello Stupor Mundi.

Non è un caso che da anni si investa nella promozione e nella valorizzazione della figura di Federico II a Torremaggiore, città federiciana, e che sia la Regione Puglia sia il Comune di Torremaggiore destinino risorse a “Suggestioni Sub Flore”, la settimana di eventi medievali dedicata allo Stupor Mundi.