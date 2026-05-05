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Oltre sessanta medaglie per la scuola di taekwondo di Mottola ai campionati interregionali A Policoro

6 Maggio 2026
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Di seguito il comunicato:

Più di 60 volte sul podio. Questo lo straordinario risultato della Scuola di Taekwondo della città di Mottola che ha preso parte ai Campionati Interregionali Forme e Freestyle organizzati dal Comitato Regionale Basilicata e disputati in questo weekend al PalaErcole di Policoro.

La società mottolese ha saputo distinguersi in tutte le categorie, conquistando medaglie e piazzamenti di prestigio e confermando la qualità del lavoro tecnico svolto quotidianamente in palestra. Risultati che hanno permesso alla Scuola Taekwondo Yom Chi di classificarsi prima società in tutte le specialità, con un bottino complessivo di: 48 medaglie nelle forme (21 ori, 12 argenti e 15 bronzi) e 20 medaglie nel freestyle (6 ori, 6 argenti e 8 bronzi).

Enorme soddisfazione è stata espressa dai maestri Piepoli e De Leonardis che salutano con entusiasmo la giornata agonistica appena trascorsa, orgogliosi di tutti i 66 allievi in gara. Risultato magnifico frutto di grande impegno, sacrificio e spirito di squadra. Oggi la Yom Chi è una realtà importante a Mottola e dobbiamo questo successo al lavoro quotidiano di ormai quindici anni sul rispetto, sull’inclusione e sulla voglia di migliorarsi.

FORME
Medaglie d’oro: Mauro Sibilla, Pierpaolo Laterza, Andrea Ventrella, Antonio Ferrara, Vito D’Eredità, Vincenzo Antonacci, Aurora Bianco, Martina Ventrella, Francesca Sarro, Flavio Bardicchio, Carmine Didonna, Andrea Aloisio, Ilaria Lattarulo, Sabrina Scarano, Emanuela Prencipe, Sofia De Leonardis, Ciro Tartarelli, M° Vito Piepoli, M^ Marica De Leonardis, Chiara Totaro e Giuseppe Sergio.
Medaglie d’argento: Raffaele Lentini, Iris Notaristefano, Sofia Agrusti, Gaia Soli, Emanuela Pezzolla, Pietro Sibilla, Desiree Lentini, Alessandro Mongelli, Josè Scarano, Thomas Colucci, Mariapia Chiarelli e Agostino Sergio.
Medaglie di bronzo: Miriam Sanarico, Laura D’Auria, Fabiano Legrottaglie, Vito Didonna, Cristian D’Aprile, Gabriella Losito, Elettra Lamarra, Sara Laterza, Mattia Colucci, Christian Scarano, Giovanni Simonetti, Gioia Pia Caragnano, Claudia Guagnano, Marta Isi e Domenico Didonna.

FREESTYLE
Medaglie d’oro: Andrea Aloisio, Martina Ventrella, Francesca Sarro, Ciro Tartarelli, Vincenzo Quarto e Marta Isi.
Medaglie d’argento: Vincenzo Antonacci, Mattia Colucci, Giacomo Lupoli, Emanuela Prencipe, Mariapia Chiarelli e Domenico Didonna.
Medaglie di bronzo: Mattia Pastore, Carmine Didonna, Alessandro Mongelli, Mattia Colaninno, Josè Scarano, Sabrina Scarano, Sofia De Leonardis e Gianluca Soli.


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