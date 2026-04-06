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Maltempo, conseguenze: il Molise oggi ancora in arancione, codice giallo per parti della Puglia settentrionale. Temperature: oggi si prevede Foggia la più calda Protezione civile, previsioni meteo: in zone del foggiano residua criticità idraulica e possibili frane

6 Aprile 2026
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Temperature in salita già da sabato, dopo la pesantissima situazione maltempo. Oggi ancora incremento delle temperature stando alle previsioni e, fra le città, Roma e Foggia si prospettano le più calde, anche a quota 25 gradi.

Alcune regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Molise in codice arancione così come parte dell’Abruzzo. Allerta gialla per parte della Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “residua criticità idraulica ordinaria legata al transito dei deflussi contenuti nell’alveo del fiume Fortore.
Nonostante l’assenza di precipitazioni, permane la criticità idrogeologica ordinaria nella zona di allerta “Sub-Appennino Dauno”, dove potrebbero verificarsi occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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