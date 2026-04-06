Ricerche anche da stamani nel fiume Tragno e nelle zone circostanti. Domenico Racanati, 53 anni, pescatore di Bisceglie, è disperso da giovedì mattina quando, attraversando in automobile il ponte sulla strada statale 16 (era in viaggio verso Ortona) ne rimase travolto dal crollo a causa dall’impeto dell’acqua. Uomini e mezzi impegnati da giorni nelle ricerche, finora sono stati trovati la targa e un parafango della vettura.

Nel primo pomeriggio di questo quinto giorno di ricerche nessuna novità.

(immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco)