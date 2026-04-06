rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie

6 Aprile 2026
04cbd105 f7d9 43ae 9db6 fc319c359433

Ricerche anche da stamani nel fiume Tragno e nelle zone circostanti. Domenico Racanati, 53 anni, pescatore di Bisceglie, è disperso da giovedì mattina quando, attraversando in automobile il ponte sulla strada statale 16 (era in viaggio verso Ortona) ne rimase travolto dal crollo a causa dall’impeto dell’acqua. Uomini e mezzi impegnati da giorni nelle ricerche, finora sono stati trovati la targa e un parafango della vettura.

Nel primo pomeriggio di questo quinto giorno di ricerche nessuna novità.

(immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco)

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione