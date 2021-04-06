Calabria, Campania,, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta rimangono oggi in zona rossa. Le altre tornano zona arancione. Per la Puglia è poi in vigore la zona rossa rafforzata.
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