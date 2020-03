Di seguito un comunicato diffuso da Uil Fpl:

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) a Taranto potrebbe subire forti limitazioni. Il nuovo appalto per la gestione del suddetto servizio, infatti, prevede una sensibile contrazione dei livelli occupazionali con: 23 posti di lavoro in meno.

La perdita dei posti di lavoro ricadrebbe su persone che ad oggi hanno garantito servizi di pulizia delle case degli utenti e di assistenza alla persona. Un servizio che se così ridotto andrebbe a colpire, come purtroppo spesso accade, le fasce più deboli della popolazione che accedono più frequentemente ai servizi pubblici. Servizi tra l’altro che ogni cittadino onesto ha diritto a ricevere pagando regolarmente le tasse.

La UIL FPL da sempre vicina ai diritti dei lavoratori/cittadini chiede al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’attivazione della Task Force per l’occupazione.

Non si può certo tollerare una riduzione così drastica dei servizi ai cittadini fragili in un territorio già martoriato da una forte disoccupazione e dal grave problema ambientale, per non parlare dell’attuale emergenza sanitaria in atto.

La segreteria UIL FPL e il Segretario Emiliano Messina – avendo, nei giorni scorsi, avuto di apprezzare la sensibilità manifestata sulla vicenda dall’Assessora ai Servizi Sociali e dallo stesso Primo Cittadino del Comune di Taranto – salutano con favore la nota, di martedì scorso, del Comune di Taranto, nella quale il Sindaco del capoluogo ionico chiede alla Regione Puglia un incontro urgente proprio su questi temi.

La UIL FPL auspica che – nonostante il difficile momento – si trovi il modo di attivare quanto prima la task force al fine di assicurare il mantenimento dei posti di lavoro e contestualmente il corretto livello di assistenza ai cittadini, tanto in termini di capillarità dell’offerta tanto in termini di qualità del servizio.