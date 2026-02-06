Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali ci sono parti di Lazio e Calabria (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ed è allerta anche per la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità fino alle14.

Il primo: si farriferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema accanto, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo: si farriferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema accanto, fonte protezione civile della Puglia.