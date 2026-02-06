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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta. Temporali, mareggiate e vento (per parte del foggiano da codice arancione) Protezione civile, previsioni meteo

6 Febbraio 2026
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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali ci sono parti di Lazio e Calabria (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ed è allerta anche per la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità fino alle14.

Screenshot 20260205 171430Il primo: si farriferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema accanto, fonte protezione civile della Puglia.

Screenshot 20260205 171611Il secondo: si farriferimento a “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema accanto, fonte protezione civile della Puglia.

 

 


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