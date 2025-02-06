Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
Oltre 200 finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia e di altri Reparti della Guardia di Finanza, su
delega della locale Procura della Repubblica e sotto la direzione del Procuratore Capo, dott. Calogero Gaetano
PACI, stanno dando esecuzione, su tutto il territorio nazionale, ad un’articolata operazione di polizia giudiziaria,
volta ad interrompere le attività illecite di un’associazione a delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali.
Sono in corso infatti perquisizioni locali e personali, finalizzate all’esecuzione di un provvedimento di sequestro
preventivo per equivalente di beni mobili, immobili, crediti e ogni altro valore nella disponibilità dei destinatari,
costituenti il provento illecito della frode, ammontante a quasi 70 milioni di euro, con contestuale notifica agli
indagati degli avvisi di garanzia.
Il Provvedimento del GIP di Reggio Emilia è stato emesso nei confronti di n. 87 persone fisiche tra i 179
indagati, di cui n. 40 residenti in Emilia Romagna (n. 21 in provincia di Reggio Emilia), e n. 4 soggetti giuridici
(due aziende reggiane, una di diritto tedesco e una con sede a Milano, tutte società a disposizione dei sodali).
Le attività di indagine hanno fatto emergere un sodalizio criminale – i cui principali capi erano di base a Reggio
Emilia – che, attraverso la costituzione di società cartiere e l’utilizzo di fatture false, effettuava indebite
compensazioni di crediti fittizi – creati ad hoc – con debiti tributari reali verso aziende individuate, che, a fronte
del credito inesistente ceduto, pagavano una percentuale all’organizzazione. I crediti venivano in parte
compensati attraverso l’istituto dell’accollo e parte ceduti attraverso la simulazione della cessione di un ramo
d’azienda.
Gli ingenti introiti ricevuti per circa 70 milioni venivano in parte prelevati in contanti – grazie al ruolo di veri e
propri “prelevatori” – in parte bonificati su conti di società estere.
L’illecito schema fraudolento ha coinvolto circa 400 aziende, di cui 40 fittizie con il ruolo di “cartiere” per
l’emissione delle fatture false e 369 beneficiarie delle indebite compensazioni, ed ha visto anche il concorso
esterno di professionisti appartenenti a diversi ordini (commercialisti e notai, che al momento non sono attinti da
alcuna misura).
Tra i destinatari dell’Ordinanza del GIP eseguita in data odierna, figura uno dei soggetti già sottoposti a misura
Referente: Ten. Col. Maria Concetta Di Domenica; Contatti: 3280428076
cautelare nell’ambito di un’operazione di servizio eseguita il 14 gennaio scorso, all’esito di un’indagine a
contrasto del narcotraffico internazionale.
Le attività sono condotte con l’ausilio di n. 38 Reparti del Corpo competenti per territorio, in n. 28 province
italiane (Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia,
Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Pescara, Napoli, Caserta,
Benevento, Taranto, Crotone, Trapani).
Le investigazioni, supportate oltre che da una complessa opera di disamina documentale e di analisi di ingenti
movimentazioni bancarie, anche da attività tecnica di intercettazione telefonica, hanno consentito di ricostruire la
fitta rete di rapporti personali e commerciali tra i soggetti coinvolti, e diretti dall’amministrazione occulta
reggiana.
L’azione della Guardia di Finanza è orientata a contrastare le frodi fiscali in tutte le loro declinazioni, con
riferimento anche alle indebite compensazioni ed agli altri illeciti connessi alla circolazione dei crediti d’imposta
fittizi.
In virtù del principio della presunzione di innocenza di cui all’art. 3 del D. Lgs. 188/2021, la colpevolezza dei
soggetti sottoposti ad indagine in relazione alla vicenda giudiziaria sarà definitivamente accertata solo ove
intervenga sentenza irrevocabile di condann