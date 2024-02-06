Di seguito il comunicato:



È prevista per martedì 6 febbraio 2024, ore 18:00, la presentazione ufficiale del nuovo libro di Angelo Lucarella dal titolo “Spirito e Popolo” (edito Nuova Palomar, 2023). E si terrà nella cornice della storica libreria Feltrinelli di Bari.

Si tratta di un libro-raccolta che muove i passi dall’esperienza di tre illustri della dimensione cristiana: Papa Francesco, Aldo Moro e Don Milani.

Tre personaggi chiave per mettere al centro del dibattito la politica e la pace in un connubio di interdipendenza umana strettissima.

Il tutto sotto una chiave d’interpretazione filosofico-politica che si radica nelle gocce di esperienza cristiana di cui Lucarella parla nel libro cercando (come l’autore stesso spiega) una attualizzazione nella contemporaneità del mondo che viviamo.

Dopo i saluti introduttivi dell’editore Ninni Cosma, interverranno ospiti illustri:

– Maria Liuzzi, giornalista di TeleNorba (moderatrice della presentazione e del dibattito);

– Prof. Mario Castellana, ordinario emerito di Filosofia della Scienza all’Università del Salento (prefatore dell’opera Spirito e Popolo);

– On.le Prof. Pino Pisicchio, ordinario di Diritto e Spazio Pubblico dell’Università Internazionale degli studi di Roma;

-Prof. Francesco Schittulli, oncologo, docente di senologia chirurgica all’Università di Roma Tor Vergata e già Presidente della Provincia di Bari;

– Avv. Davide Romano, giornalista, scrittore e già docente in Diritto Penale all’Università degli studi di Bari.