A causa del terremoto in Turchia dalle 6:30 è allarme tsunami per le regioni meridionali italiane. È sospesa la circolazione dei treni in Sicilia, Calabria e Puglia nelle zone potenzialmente esposte.
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A causa del terremoto in Turchia dalle 6:30 è allarme tsunami per le regioni meridionali italiane. È sospesa la circolazione dei treni in Sicilia, Calabria e Puglia nelle zone potenzialmente esposte.
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