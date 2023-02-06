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Terremoto, rischio tsunami: in Sicilia, Calabria e Puglia sospesa circolazione dei treni Nelle zone potenzialmente esposte

6 Febbraio 2023
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A causa del terremoto in Turchia dalle 6:30 è allarme tsunami per le regioni meridionali italiane. È sospesa la circolazione dei treni in Sicilia, Calabria e Puglia nelle zone potenzialmente esposte.

Aggiornamento qui:

Cessato l’allarme tsunami Protezione civile

 

 

 

 

 

 

 

 


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