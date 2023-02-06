Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 06 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 28
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 7
Provincia di Foggia: 8
Provincia di Lecce: 15
Provincia di Taranto: 6
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
15.113
Persone attualmente positive
201
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.597.412
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.365
Provincia di Bat: 135.791
Provincia di Brindisi: 155.277
Provincia di Foggia: 225.684
Provincia di Lecce: 345.188
Provincia di Taranto: 218.315
Residenti fuori regione: 17.107
Provincia in definizione: 5.376