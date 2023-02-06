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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1622103 positivi a test corona virus, incremento di 69 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

6 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 06 febbraio 2023

69

Nuovi casi

2.008

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 28
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 7
Provincia di Foggia: 8
Provincia di Lecce: 15
Provincia di Taranto: 6
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
15.113

Persone attualmente positive

201

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.622.103

Casi totali

13.712.047

Test eseguiti

1.597.412

Persone guarite

9.578

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.365
Provincia di Bat: 135.791
Provincia di Brindisi: 155.277
Provincia di Foggia: 225.684
Provincia di Lecce: 345.188
Provincia di Taranto: 218.315
Residenti fuori regione: 17.107
Provincia in definizione: 5.376

 

 

 


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