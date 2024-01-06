Codice arancione nel settore Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Toscana. Allerta gialla per altre regioni fra cui la Puglia (immagine home page tratta da schema del dipartimento della protezione civile).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per sedici ore. Si fa riferimento a “venti da forti a burrasca sud-orientali. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio’ secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.