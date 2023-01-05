Di seguito il comunicato:

Dopo quasi un mese, ha chiuso ieri i battenti “I balocchi”, la mostra del giocattolo storico che ha

portato in tutto il mondo i capolavori della collezione Marzadori.

L’esposizione, ospitata dallo scorso 9 dicembre al primo piano della biblioteca comunale “Pietro

Acclavio”, è stata promossa dal consiglio regionale della Puglia, con il sostegno

dell’amministrazione comunale di Taranto e il patrocinio della Regione Emilia Romagna.

Sono stati registrati numeri importanti per la mostra curata da Luigi Orione Amato e Raffaela

Zizzari, che ha avuto come protagonisti numerosi pezzi della preziosa collezione Marzadori, già

esposta al Moma di New York, alla Triennale di Milano e alla biblioteca Salaborsa di Bologna.

«Centinaia di visitatori hanno scelto di compiere questo ideale viaggio attraverso 100 anni di

arredi, complementi per l’infanzia e giocattoli di legno – ha spiegato il curatore Luigi Orione

Amato – una raccolta di pezzi unici che è iniziata circa 30 anni fa, con la nascita della prima figlia

del collezionista Maurizio Marzadori. Abbiamo portato a Taranto, città dall’enorme vivacità

culturale, uno sguardo particolare sull’evoluzione del design applicato all’infanzia, parlando non

solo di giochi, ma anche di pedagogia, di storia, di società. I riscontri sono stati entusiastici, grazie

soprattutto alla splendida biblioteca “Pietro Acclavio”, la cui originale struttura ha reso

particolarmente suggestiva l’esposizione dei pezzi».

“I balocchi” ha raccontato ai tarantini l’evoluzione della cultura dell’infanzia, uno spaccato storico

nel quale creativi, pedagogisti e architetti hanno iniziato a progettare oggetti

espressamente destinati ai bambini. Mobili e “camerette”, arredi scolastici, abiti, giochi di legno

e per esterno, vengono realizzati da grandi artisti e designer, ma anche da autori sconosciuti,

attingendo a cultura, creatività e moda del tempo.

Le opere presentate a Taranto, oltre 350, sono state organizzate in un percorso espositivo

suddiviso per aree tematiche, in una logica di “alti” e “bassi” che ha premuto sul rapporto tra

nonni e nipoti, tra chi ha evocato lontani ricordi infantili e chi si è stupito di fronte a oggetti distanti

anni luce dalla contemporaneità.

«Questo approccio ci ha permesso di integrare la mostra con laboratori didattici specifici – ha

aggiunto l’altra curatrice, Raffaella Zizzari – uno per ogni settimana di esposizione e tutti “sold

out”. Siamo certi di aver seminato proficuamente nel territorio e di aver mostrato come un luogo

votato alla cultura, come una biblioteca, possa esprimere potenzialità inaspettate».

La mostra “I balocchi” è stata prodotta dalla società Orione, in collaborazione con “Poli bibliomuseali di Puglia”, “Teatro Pubblico Pugliese” e i partner tecnici Provinciali e Isola di Mezzo.