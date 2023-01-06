Di seguito il comunicato:

Virginia Stablum rappresenta l’Italia alla 71esima edizione di Miss Universe, competizione di bellezza che si tiene a New Orleans dal 4 al 14 Gennaio 2023. La Stablum è stata eletta Miss Universe Italy 2022 lo scorso 18 Settembre, nella finale nazionale svoltasi nell’incantevole cornice de “Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia” a Canosa.

Da evidenziare che la Stablum per finale di Miss Universe, indosserà due abiti da sera firmati dalla maison Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. “Mi sentirò davvero privilegiata ad indossare una creazione di Cavalli al concorso, così come hanno fatto tante celebrities nei vari eventi e red carpet di tutto il mondo come Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rihanna, Lady Gaga, Lenny Kravitz, Kanye West e tanti altri… con le debite proporzioni riesco a rendervi l’idea delle mie vibrazioni?”. Virginia a Miss Universe sarà una vera e propria ambassador del made in Italy: durante il soggiorno negli Stati Uniti, infatti, sfilerà in un costume nazionale ispirato al Carnevale di Venezia, realizzato artigianalmente per l’occasione da Federica Carone titolare dell’atelier FedeMorgana specializzato in abiti storici. Inoltre, nella competizioe preliminare denominata “Swimsuit”, il suo look in costume da bagno sarà completato da una magnifica mantella interamente dipinta a mano dalla talentuosa artista salentina Krissel Pierri, una vera opera d’arte la cui rappresentazione grafica simboleggia l’equilibrio tra uomo e donna e il diritto alle pari opportunità, un inno alla forza delle donne.

Virginia ha 24 anni, italiana con origini multiculturali (tedesche da parte della nonna materna e africane da parte della nonna paterna) è nata e cresciuta in Trentino Adige Adige, ma vive a Milano. Modella e content creator affermata, con 387mila follower su Instagram, appassionata di moda e beauty; parla fluentemente 4 lingue, ha studiato recitazione e si è specializzata nel campo del marketing digitale e della comunicazione; utilizza i social non solo per lavoro, ma anche per sensibilizzare su varie tematiche sociali, una su tutte la promozione della parità di genere e dell’emancipazione delle donne, una causa che le sta molto a cuore.

Portamento ed eleganza eccellenti, lavora con l’agenzia Elite Model e vanta collaborazioni con brand di prestigio come Dior, Max Mara, Maybelline, L’Oreal, Sephora Italia, Lancome, Estèe Lauder ed altri. “Con questo “campionato del mondo”, dice divertita Virginia, “cercherò di far dimenticare, almeno per qualche giorno, la mancata partecipazione dell’Italia ai recenti mondiali ricordando che in fondo la vita è bella. Sempre e comunque”.

LINK UTILI

Per Votare Virginia https://missuniverse.choicely.com/

Virginia Stablum https://www.instagram.com/virginia.stablum/

Sito Web https://missuniverseitaly.net