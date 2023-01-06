rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Da Canosa di Puglia a New Orleans, la trentina Virginia Stablum rappresenta l’Italia a Miss Universo Finale in corso fino al 14 gennaio

6 Gennaio 2023
Virginia Stamblum Miss Universe Italy

Di seguito il comunicato:

Virginia Stablum rappresenta l’Italia alla 71esima edizione di Miss Universe, competizione di bellezza che si tiene a New Orleans dal 4 al 14 Gennaio 2023. La Stablum è stata eletta Miss Universe Italy 2022 lo scorso 18 Settembre, nella finale nazionale svoltasi nell’incantevole cornice de “Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia” a Canosa.

Da evidenziare che la Stablum per finale di Miss Universe, indosserà due abiti da sera firmati dalla maison Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. “Mi sentirò davvero privilegiata ad indossare una creazione di Cavalli al concorso, così come hanno fatto tante celebrities nei vari eventi e red carpet di tutto il mondo come Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rihanna, Lady Gaga, Lenny Kravitz, Kanye West e tanti altri… con le debite proporzioni riesco a rendervi l’idea delle mie vibrazioni?”. Virginia a Miss Universe sarà una vera e propria ambassador del made in Italy: durante il soggiorno negli Stati Uniti, infatti, sfilerà in un costume nazionale ispirato al Carnevale di Venezia, realizzato artigianalmente per l’occasione da Federica Carone titolare dell’atelier FedeMorgana specializzato in abiti storici. Inoltre, nella competizioe preliminare denominata “Swimsuit”, il suo look in costume da bagno sarà completato da una magnifica mantella interamente dipinta a mano dalla talentuosa artista salentina Krissel Pierri, una vera opera d’arte la cui rappresentazione grafica simboleggia l’equilibrio tra uomo e donna e il diritto alle pari opportunità, un inno alla forza delle donne.

Virginia ha 24 anni, italiana con origini multiculturali (tedesche da parte della nonna materna e africane da parte della nonna paterna) è nata e cresciuta in Trentino Adige Adige, ma vive a Milano. Modella e content creator affermata, con 387mila follower su Instagram, appassionata di moda e beauty; parla fluentemente 4 lingue, ha studiato recitazione e si è specializzata nel campo del marketing digitale e della comunicazione; utilizza i social non solo per lavoro, ma anche per sensibilizzare su varie tematiche sociali, una su tutte la promozione della parità di genere e dell’emancipazione delle donne, una causa che le sta molto a cuore.

Portamento ed eleganza eccellenti, lavora con l’agenzia Elite Model e vanta collaborazioni con brand di prestigio come Dior, Max Mara, Maybelline, L’Oreal, Sephora Italia, Lancome, Estèe Lauder ed altri. “Con questo “campionato del mondo”, dice divertita Virginia, “cercherò di far dimenticare, almeno per qualche giorno, la mancata partecipazione dell’Italia ai recenti mondiali ricordando che in fondo la vita è bella. Sempre e comunque”.

LINK UTILI

Per Votare Virginia https://missuniverse.choicely.com/

Virginia Stablum https://www.instagram.com/virginia.stablum/

Sito Web https://missuniverseitaly.net


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

IMG 20200114 102646

Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo grado

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione