Di Francesco Ruggieri:

Con un’ordinanza della notte è stata disposta dal Comune di Taranto “la chiusura per giovedì 5 dicembre 2024 di tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, oltre la chiusura di parchi, giardini e cimiteri, presenti sull’intero territorio comunale.

Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo.” Chiusi anche cimitero e parchi pubblici.

A Taranto, da ieri pomeriggio all’alba odierna, circa cinquanta millimetri di pioggia. A Martina Franca circa 35 come a Palagiano e Mottola. La perturbazione, fino all’alba, ha finora riguardato più la zona ionca che quella adriatica con alcuni Comuni del leccese in cui si sono registrati pochi millimetri di pioggia.

Fra le regioni oggi in allerta per temporali c’è la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte: si fa riferimento a “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori meridionali; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.