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Puglia: aggiornamento del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego Vari amministratori locali hanno preso parte all'incontro

5 Dicembre 2023
Aggiornamento del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per limpiego 2 scaled

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Si è svolto oggi presso la sede Anci di Bari unincontro tra Anci Puglia e Assessorato regionale Formazione e Lavoro su “Aggiornamento del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l’impiego”. All’incontro hanno partecipato sindaci, amministratori e funzionari dei Comuni sedi di Centri per l’impiego.

Per la Regione Puglia presenti la Direttrice Dipartimento politiche del lavoro, istruzione e formazione Silvia Pellegrini, il Dirigente Sezione politiche e mercato del lavoro, Giuseppe Lella e il Presidente di Arpal Beniamino Di Cagno. Per Anci Puglia, la Presidente Fiorenza Pascazio e il Segretario Alfredo Mignozzi.

Nel corso dell’incontro sono state illustrare le finalità della misura, descritti gli interventi e le azioni avviate, evidenziate le criticità e individuate alcune possibili soluzioni tese a favorire la realizzazione dell’intervento e l’utilizzo delle ingenti risorse previste e in parte finanziate dal PNRR.

L’assessore Sebastiano Leo, unitamente alle sue strutture del dipartimento e della sezione politiche e mercato del lavoro, esprimono soddisfazione per l’incontro odierno, che conferma il clima di leale collaborazione e cooperazione che contraddistingue i rapporti che intercorrono tra la Regione e le amministrazioni comunali del territorio. L’approfondimento odierno sullo stato dell’arte dell’attuazione degli investimenti del pnrr a favore dei centri dell’impiego , per il quale si ringrazia l’Anci per il supporto prestato, ha rappresentato anche l’occasione per ribadire la centralità che i centri per l’impiego rivestono nell’ecosistema del lavoro, e l’attenzione che la Regione riconosce ai servizi per i lavori che costituiscono un livello essenziale di prestazione a favore dei cittadini per il Raggiungimento di un benessere collettivo e comune.

Anci Puglia e Regione – ha detto la Presidente Anci Fiorenza Pascazio – hanno voluto questo incontro per concretizzare un’interlocuzione diretta e immediata tra i 44 Sindaci dei Comuni interessati dai CPI e l’Assessorato regionale, in vista dell’imminente termine per il completamento dell’attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego. In previsione della scadenza, è importante lavorare in sinergia per affrontare tutte le criticità emerse e consentire in Puglia la piena riforma dei Centri per l’impiego, in modo da renderli sempre più attivi e operativi nel proprio ruolo centrale e strategico, di orientamento professionale, di incontro tra domanda e offerta lavorativa sui territori, nonché in relazione alle tematiche del Reddito di cittadinanza/assegno inclusione.”


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