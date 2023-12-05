rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

“Aumentare la copertura vaccinale contro il papilloma virus attraverso l’offerta attiva”: Puglia, proposta di legge regionale Approvata in commissione consiliare Sanità

5 Dicembre 2023
IMG 20200704 080842

Di seguito un comunicato diffuso da Pier Luigi Lopalco, consigliere regionale della Puglia:

Far sì che la Regione Puglia riconosca la vaccinazione contro l’HPV come parte centrale del programma di prevenzione del tumore al collo dell’utero e di altre forme di tumore anche maschili, rispondendo a quelli che sono i dettami internazionali che l’OMS ha lanciato a livello globale. Non solo. Sancire il principio del diritto acquisito ad una vaccinazione che, partita nel 2006 e rivolta alle allora dodicenni, deve vedere la Puglia fare uno scatto in avanti in termini di copertura per contribuire a innalzare la media nazionale e ridurre negli anni il numero di persone da sottoporre a screening. Sono questi i due principi alla base della nostra proposta di legge e non posso che essere felice per l’unanimità con la quale oggi, in III Commissione consiliare, la mia iniziativa è stata approvata. È il segno che quando si parla di sanità bisogna avere il coraggio di abbattere gli steccati politici e mettere al primo posto la sicurezza e l’interesse dei cittadini.

La vaccinazione anti HPV è tra quelle che più hanno sofferto gli effetti della pandemia, ma che ancora fatica a raggiungere l’obiettivo del 95% entro i 14 anni previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione 2023-2025. Come Regione possiamo e dobbiamo fare di più.

Ringrazio i colleghi Commissari e l’Assessore Palese per aver espresso parere favorevole. L’augurio è che la proposta di legge arrivi presto in Aula per poter diventare quanto prima legge regionale.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione