Home » Vento forte: chiuso tratto di autostrada tra svincolo Termoli Molise e svincolo Bari sud Nel foggiano raffiche superiori ai settanta chilometri orari
Bari Puglia Regione strada
Comunicazione Cciss:
A14 Bari-Taranto tratto chiuso causa vento forte dalle 11:38 del 5 novembre 2023 tra Svincolo Termoli-Molise e Svincolo Bari Sud.
Aggiornamento ore 14,39: chiusura fra svincolo Termoli Molise e svincolo Foggia. Nel capoluogo Dauni ed a Celenza Valfortore registrate velocità del vento superiori ai settanta chilometri orari intorno a mezzogiorno.
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