Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bari: Foggia Zona Industriale;

in uscita per chi proviene da Pescara: San Severo;

-sarà chiusa la stazione di Trani, in uscita per chi proviene da Bari, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire a Molfetta, stazione altamente automatizzata.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica verso Foggia/San Severo, percorrere la SP 29 Circonvallazione di San Severo e rientrare in A14 alla stazione di San Severo, verso Bari;

-dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, percorrere la Circonvallazione di San Severo, in direzione di San Paolo di Civitate Torremaggiore Apricena, la SS16 Adriatica verso Pescara fino a raggiungere lo svincolo di uscita per “Lesina-Gargano”, la SP37 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale, verso Pescara.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

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Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area